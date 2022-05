A Zubiena una nuova “Little Bench”. E una cena multietnica anima Vermogno

Sale a 2 il numero di “Little Bench” (piccola panchina) installate in frazione Vermogno, a Zubiena, al fine di valorizzare il paesaggio; quest’ultima, a differenza della precedente, è di colore blu.

Opera dell’associazione Vermogno Vive, già promotrice del restauro del forno di via Debernardi, la piccola panchina riporta il motto della ricercatrice e scrittrice Gabriella Greison: “Non stare dove o con chi non ti fa fiorire” e lei stessa ha condiviso sul suo profilo Facebook l’iniziativa: “Hanno creato una panchina-installazione nei pressi di Biella su cui è stato inciso il mio motto. Ne vado molto fiera!”.



Le attività sono proseguite nel weekend del 1° maggio, giornata nella quale l’associazione ha organizzato una cena multietnica con diversi partecipanti, ora risiedenti nel Biellese ma provenienti da diversi angoli del globo: USA; Sierra Leone; Pakistan; Libano e Congo. Ognuno ha portato una pietanza della propria tradizione dando vita a quello che gli stessi organizzatori hanno definito come “un mondo in un borgo”.