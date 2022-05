Cossato, è partito il corso di prima alfabetizzazione italiana per i 35 profughi ucraini (foto dalla pagina Facebook del comune di Cossato)

Come annunciato dal Comune nelle scorse settimane, è partito a Cossato il corso di prima alfabetizzazione italiana per profughi ucraini. La prima lezione ha avuto luogo ieri pomeriggio, 3 maggio, per i 35 ospiti di strutture cossatesi.

Il corso è stato organizzato dal Gruppo di Volontariato Vincenziano della Parrocchia dell’Assunta, con il patrocinio del Comune. “Le insegnanti si avvarranno dell’ausilio di alcune interpreti e sono tutte volontarie delle tre parrocchie di Cossato: San Defendente di Ronco, Gesù Nostra Speranza e Santa Maria Assunta – spiegano dal Comune - Il corso si svolge presso la Sala Eventi Giuliana Pizzaguerra di Villa Ranzoni, le lezioni si terranno ogni martedì pomeriggio, giovedì e sabato mattina fino al prossimo 30 giugno”. Presente anche il sindaco Enrico Moggio.