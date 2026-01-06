Il tempo, il bene più prezioso

Diogene andava in giro per il mercato, borbottando tra sé e sé: “Guarda, guarda… quanta roba di cui non ho bisogno!”

All’inizio di un nuovo anno di cosa abbiamo veramente bisogno? Tutti rispondiamo in coro: amore, pace, amicizia, salute, calore umano. Ma non dobbiamo soltanto chiederli a chi ci sta attorno, agli altri, agli oroscopi… dobbiamo essere noi, per primi, “produttori” di questi beni, per costruire un mondo migliore.

Ma c’è un altro bene prezioso di cui tutti necessitiamo. Questo bene è il tempo. Il mio approccio con il 2026 è proprio quello di prendermi il giusto tempo. Non voglio arrivare a fine anno, come sempre più spesso accade, con il fiato corto, con l’affanno, con il dover sempre rincorrere l’ orologio. “Con calma” è il mio motto per l’ anno che cominciamo.

Ed è l’ augurio che faccio a tutti. Correre, correre… per cosa? Per fare più soldi? “Non mi interessa essere la più ricca del cimitero” confidava una vecchia ostessa di San Sebastiano Curone che aveva deciso di tenere chiuso il suo ristorante alla sera, per stare con la famiglia, per guardare la tivù, per divertirsi con gli amici.

Correre per il successo? Per l’ affermazione personale? Valutiamo bene se ne vale la pena, davvero. Cosa ha più valore degli affetti personali, delle amicizie, del calore attorno a noi.

Allora, l’ augurio per il 2026 è di avere il giusto tempo per noi stessi. E soprattutto di utilizzarlo come il bene più prezioso.