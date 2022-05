Tre abitazioni di Graglia sono finite nel mirino dei ladri. Gli episodi sono avvenuti nella giornata di ieri, 30 aprile: in due casi, ignoti si sarebbero impadroniti di alcuni oggetti preziosi e denaro contante.

Ma non solo. Sembra che si siano allontanati a bordo di un’auto parcheggiata in uno dei garage. In seguito, il mezzo è stato abbandonato e ritrovato nel comune di Mongrando. Su tutti e tre i casi sono iniziate le indagini dei Carabinieri per cercare di dare un volto ai malfattori.