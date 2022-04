Webtrotter 2022, top 10 per la squadra dell’ITIS “Q. Sella”

Anche quest’anno gli studenti dell’ITIS “Q. Sella” si sono distinti nella competizione nazionale “Webtrotter 2022” promossa da AICA.

Le 4 squadre (due del biennio e due del triennio) hanno tutte superato la selezione nazionale ed hanno partecipato alla finale che si è svolta il 31 marzo. Ancora una volta, uno dei team dell’Istituto si è classificato nella top-ten, confermando il trend degli ultimi anni.

Il tema della gara era “Ambiente e biodiversità: tutela, salvaguardia e sviluppo sostenibile”; ecco il racconto di Giulia Campagnolo, Francesca Nerva, Lisa Cremonesi, Davide Mascherpa e Pietro Tassone, tutti allievi della 2A Liceo Scienze Applicate:

“La nostra squadra aveva già partecipato l'anno scorso, però senza conseguire un risultato degno di nota. Quest'anno siamo tornati con più grinta e i nostri sforzi ci hanno ripagati. Possiamo vantarci di essere nella top 10, che non è il primo posto, ma ci riempie d'orgoglio rispetto al precedente risultato. Abbiamo affrontato una gara, a nostro avviso, più complessa della precedente, con numerose difficoltà e tranelli, per questo è stato più divertente. Il web trotter è un ottimo modo per scoprire nuovi contenuti in rete, soprattutto per sensibilizzare maggiormente noi giovani sui problemi che dovremo affrontare in futuro ed è anche un buon allenamento per il cervello: alla fine della sfida eravamo esausti!”