Valle Cervo, incendio sotto controllo, FOTO e VIDEO

Aggiornamento delle 19,45

Il vento ha reso le operazioni molto difficili, ma l'incendio sopra Riabella è sotto controllo, e al momento Vigili del Fuoco e Aib procedono alla bonifica.

Aggiornamento alle 17,35

Il fuoco nelle montagne della Valle Cervo che interessa una parte dei boschi sopra Riabella avanza. In alcuni luoghi sono a rischio anche legna pronta da vendere e macchinari per il taglio e il trasporto.

Alcune zone impervie sono state raggiunte dai Vigili del Fuoco, volontari dell'Aib e alcuni ragazzi della zona.

I fatti

In questo momento, oggi 9 aprile, Vigili del Fuoco e volontari Aib sono al lavoro per cercare di contenere l' incendio che per il forte vento sta bruciando i boschi tra Riabella e la galleria di Rosazza.

Alcuni residenti della zona si sono incamminati verso la zona interessata per cercare di aiutare ad arginare le fiamme.

Sul posto anche i Carabinieri del Nucleo Forestale.

Seguiranno aggiornamenti.