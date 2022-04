Per tutta la notte gli abitanti di un palazzo in via Italia a Gaglianico, hanno sentito il vento fare sbattere tra loro i vetri infranti di una balconata in un appartamento disabitato. E oggi 9 aprile, preoccupati anche da forte vento, hanno chiamato il 112 affinchè si intervenisse per la loro messa in sicurezza.

A provvedere sono stati i Vigili del Fuoco intorno alle 16.