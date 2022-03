A Bielmonte Water Slide, l'evento più privo di cognizione di tutte le Alpi “Biellesi”

Bielmonte è lieta di ospitare la quinta edizione del Mucronewaterslide organizzato da Fondazione Funivie Oropa e Sensacunision. Il ragionamento è stato facile: a Biella e ai biellesi serve un modo per staccare la spina dagli ultimi 2 anni. Bene il 3 Aprile il problema verrà risolto! Preparate il vostro mezzo per poter planare sull’acqua!‘Sensa Cunisiun Team ti invita all’evento più goliardico e privo di cognizione di tutte le Alpi “Biellesi”!

LA PROVA

10 metri d’acqua da attraversare a tutta velocità con Sci, Snowboard…o qualsiasi mezzo galleggiante!!!Ma non basterà tagliare il traguardo per vincere…infatti solo chi avrà un abbigliamento da vero Sensa Cunisiun o un mezzo autocostruito degno di nota potrà conquistare il podio assicurandosi ricchi premi offerti dai nostri sponsor!!Il tutto sarà accompagnato da DJ SET e ICE BAR!

QUANDO:

Domenica 03 Aprile 2022 - Apertura POOL ore 11.00 (nel remoto caso di maltempo comunicheremo cambiamenti tramite social, stay tuned)

DOVE:

Bielmonte



BIGLIETTO DI ENTRATA: 5.00 €

• POOL ACCESS dalle 11.00 in Avanti + CONTEST WATER SLIDE

• Omaggio a sorpresa

PROGRAMMA



11:00 Apertura Pool

12:00 Inizio Contest

14:00 Premiazione

14:30 DJSET all day long

REGOLAMENTO e ISTRUZIONI

WATER SLIDE 2022 QUINTA EDIZIONE

REQUISITI PARTECIPANTI

• I partecipanti dovranno essere tutti maggiorenni al momento del contest WS (i minorenni dovranno avere il consenso dei genitori)

• E’ obbligatorio per i partecipanti l’utilizzo del CASCO di protezione. Coloro che non lo indosseranno non potranno partecipare al contest WS

I partecipanti potranno formare dei TEAM composti da un massimo di 4 persone per mezzo

REQUISITI PER I MEZZI

• peso max 20 kg

• è vietata qualsiasi fonte di energia che non sia quella “umana”

• non dovranno avere parti taglienti o appuntite tali da compromettere l'incolumità delle persone del team e delle cose

vietati effetti speciali: spari di petardi, accensione di fumogeni, ghiaccio secco, ecc.

• potranno essere costruite con i più disparati materiali in commercio e non in commercio, senza limite alcuno, purché gli stessi non siano inquinanti per l’ambiente

• potranno avere le forme più disparate purché esprimano spirito d’inventiva e di genialità-

ATTENZIONE -L’EVENTUALE PERICOLOSITÀ DEI MEZZI SARÀ DECISA, A LORO INSINDACABILE GIUDIZIO, DAI COMMISSARI DI GARA

REGOLE PER I MEZZI • E’ obbligatorio il recupero dei mezzi al termine del contest WS - a tutti i possessori di mezzi verranno richiesti euro 20 di caparra che verranno trattenuti dall'organizzazione nel caso in cui il mezzo non venga smaltito. ISCRIZIONE

Sarà possibile iscriversi al contest WS solo domenica 03 aprile presso la biglietteria.

BIGLIETTO ENTRATA WATER SLIDE 5,00 €

• POOL ACCESS dalle 11.00 in Avanti + CONTEST WATER SLIDE

• GADGET a sorpresa

LE CATEGORIE PREMIATE

• MIGLIOR MEZZO - saranno premiate la creatività, la genialità e l’ignoranza che vi hanno spinti a costruire il mezzo!

an, suore o animali…l’importante sarà colpire la giuria!

• MIGLIORE PERFORMANS SENSA CUNISIUN – prima di lanciarti in piscina, ti daremo 10 secondi per impressionare la giuria con un’esibizione priva di cognizione!

I PREMI

Ricchi premi messi in palio dai nostri sponsor.