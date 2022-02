Biella Corse in forze al 16° Rally Ronde del Canavese

Presenza in forze di Biella Corse alla sedicesima edizione della Ronde del Canavese, che si correrà questo fine settimana, domenica 20 febbraio, a Rivarolo Canavese. Saranno infatti sette gli equipaggi in gara, più due navigatori che correranno a fianco di piloti di altra scuderia.

I primi “Biella Corse” a partire saranno, con il numero 18, Elvis Grosso e Ornella Blanco Malerba, nuovamente in gara insieme su di una Skoda Fabia (gruppo RCN2, classe R5). Una coppia affidabile e affiatata e più che intenzionata a ben figurare dopo un 2021 “non fortunatissimo”.

Poche posizioni dietro di loro, con il numero 21 entrerà in gara il “veterano” di Biella Corse, Pierangelo Tasinato, che in questa occasione sarà affiancato dal navigatore Mattia Nicastri. Gareggeranno con un’altra Skoda Fabia (gruppo RCN2, classe R5). Va ricordato che Nicastri, che è di Pogno, in provincia di Novara, è alla sua prima gara in Biella Corse ma in carriera ha corso con piloti di ottima levatura come Daniele Bestetti e, nel WRC, con Andrea Nucita.

Più dietro nell’ordine di partenza, con il numero 42, ci saranno, vera e propria novità della gara, Fabrizio Babando e Andrea Viola, in gara con una nuovissima Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally 4), preparata dalla “factory” cuneese Miele Racing. Va ricordato che Babando, giovane pilota canavesano, è all’esordio assoluto nel mondo dei rally; mentre il biellese Viola è da tempo un “volto noto” del mondo rallystico biellese.

Con il numero 46 entreranno poi in gara Fausto Ingignoli e Simone Bottega, altro equipaggio noto e affiatato. Gareggeranno con un’altra Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally 4). A seguire, alcune posizioni più dietro, partiranno, con il numero 49, i “nuovi acquisti” della Scuderia Alessandro Battista Ferrando e Paolo Clerico, anche loro su Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally 4).

Ancora, altro equipaggio “noto e affiatato”, con il numero 58 entreranno in gara Roberto Totino e Ilvo Rosso, su Renault Clio Williams (gruppo RC5N, classe N3); mentre con il 93 partiranno Enrico Gatto e Martina Decadenti su Fiat Panda Kit (gruppo RC5N, classe A5).

Per Enrico Gatto è la “prima volta” da pilota, mentre per Martina Decadenti, che è “figlia d’arte” (il papà è il noto preparatore ed ex pilota biellese Mario Decadenti) è la “prima volta” con le insegne Biella Corse.

In gara ci saranno infine anche due navigatori Biella Corse al fianco di piloti di altra scuderia. Luca Pieri affiancherà infatti il pilota Filippo Serena sulla Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally 4) numero 34; mentre l’infaticabile Stefano Bruno-Franco navigherà il pilota Bruno Godino sulla Skoda Fabia (gruppo RCN2, classe R5) numero 22.

Come già detto, la sedicesima edizione del Rally Ronde del Canavese (che per molti equipaggi Biella Corse è quasi una gara di casa vista la vicinanza geografica) si correrà domenica 20 febbraio con partenza e arrivo all'Urban Center di Rivarolo Canavese e riordino e parco assistenza a Cuorgné. Ad attendere i concorrenti saranno quattro passaggi sulla "classicissima" Prascorsano, denominata in questo caso "Pratiglione" e lunga 11,10 chilometri. In totale verranno percorsi 146,92 chilometri, di cui 44,40 di prove cronometrate.

