Festa del Gatto, dalla redazione di Newsbiella.it un ringraziamento ai numerosi partecipanti

Sono stati numerosissimi i messaggi e video di affetto verso i propri amici gatti che, nella giornata di giovedì 17 febbraio, Festa Nazionale del Gatto, sono stati inviati a Newsbiella.it in seguito all’iniziativa lanciata qualche giorno fa in cui si chiedeva di inviare un video con il proprio gatto per celebrare questa ricorrenza.

Storie commoventi e momenti divertenti hanno popolato le nostre pagine mostrando tutto l’amore che i biellesi dedicano ai loro compagni.

Vogliamo cogliere questa occasione per ringraziare tutti coloro che hanno condiviso con noi e con i nostri lettori l’amicizia che li unisce al proprio gatto e scusarci con tutti quelli che non hanno visto pubblicato il loro video. Purtroppo non c’è stato modo, a causa della grande partecipazione, di pubblicare tutto ma sicuramente non mancheranno future occasioni di condivisione.

Grazie a "Miao" a tutti!