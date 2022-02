Morto l'imprenditore Giancarlo Bonino, aveva 78 anni

È improvvisamente mancato all'affetto dei suoi cari Giancarlo Bonino, scomparso oggi all'età di 78 anni.

Ragioniere, Bonino è stato un noto imprenditore biellese e ha iniziato la propria attività lavorativa nell’impresa di famiglia Officine Bonino, nota per la costruzione di macchine per la cardatura delle fibre. Dal 1995, rimanendo sempre nel settore meccanico, ha cambiato tipologia di prodotto spostandosi nel mondo della progettazione e produzione di valvole industriale, coadiuvato dai figli Giovanni e Stefano. È stato presente in Valvole Hofmann by Bonino Engineering, situata a Occhieppo Inferiore, fino alla serata di ieri, mercoledì 16 febbraio.

Purtroppo, nella notte è spirato, nella sua abitazione. Il Santo Rosario sarà recitato alle 20.30 di questa sera nella chiesa parrocchiale del Vandorno di Biella. Sempre qui si svolgerà il funerale, affidato alle Onoranze Funebri Defabianis, alle 15.30 di domani, venerdì 18 febbraio.