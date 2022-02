Scuola Pallavolo Biellese, che ripartenza: Chieri al tappeto

Finalmente è ripartito il campionato della Serie C e non si poteva iniziare meglio che con una vittoria per 3 a 0 in trasferta, contro una squadra ostica come Chieri. Era importante ritrovare il ritmo partita dopo un lungo stop e i ragazzi sono stati capaci di essere concreti nei momenti in cui bisognava chiudere la partita.

“Siamo contenti di essere tornati in campo - dice lo schiacciatore e vice-capitano Filippo Ricino -, speriamo in via definitiva. Non è stato facile trovare il ritmo di gioco, soprattutto perché non eravamo tra le mura di casa, ma abbiamo mantenuto un buon livello tecnico e conquistato i primi tre punti del 2022.” I biellesi muovono la classifica e scalano una posizione in campionato, entrando in zona play-off.

Polisport Chieri - SPB Ilario Ormezzano Sai 0-3

Parziali: 18-25; 22-25; 17-25

SPB: Bertoni 1, Brusasca 0, Gallo 5, Guala 6, Marchiodi 6, Rastello 0, Ricino 9, Scardellato 15, Silvestrini 6; Libero Vicario.