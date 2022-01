Sirene nel centro di Cossato per un uomo in difficoltà (foto di M. Pisani per newsbiella.it)

Tornano a risuonare le sirene nel centro di Cossato. Secondo le prime informazioni raccolte, un uomo di circa 65 anni sarebbe caduto in casa per cause da accertare non riuscendo più a rialzarsi. L’allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, 30 gennaio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto ad assistere il malcapitato fino all’arrivo dei sanitari. In seguito, il personale del 118 ha provveduto a trasportarlo in ospedale per le cure del caso. Non si conoscono al momento le sue condizioni di salute.