Le “candele della memoria” a Vigliano Biellese

Un piccolo ma significativo gesto simbolico per ricordare il Giorno della Memoria. La scuola di Vigliano Biellese ha acceso e posto alcuni lumi alle finestre dell’istituto per non dimenticare.

Il dirigente, gli alunni e i professori dell’IC di Vigliano hanno condiviso un post sui propri canali social: “Un altro anno, un'altra giornata della memoria. La scuola in fermento per cosa organizzare, per lasciare un segno, per fare breccia nel cuore dei ragazzi perché questa giornata abbia un senso speciale...e così ci 'illuminiamo' grazie ad una frase di Liliana Segre: ‘Se uno di voi si ricorderà di me quando non ci sarò più, sarò già felice. Mi basta anche solo un ragazzo, perché a sua volta, seminerà altra memoria. Io le chiamo le candele della memoria’. Anche noi, oggi, possiamo e vogliamo essere candele della memoria”.