“Memory: suoni dall’esilio”, Accademia Perosi in concerto a Torino

La 45ma Stagione concertistica della Fondazione Accademia Perosi di Biella torna alle OGR Torino con un cartellone di quattro appuntamenti dedicati alla musica classica, con inediti spettacoli multidisciplinari.

In scena per la prima volta nel capoluogo piemontese, domani, giovedì 27 gennaio alle ore 20.45, aprirà la rassegna lo spettacolo “Memory. Suoni dall’esilio”, nato all’interno del Progetto Dioniso di Fondazione CRT, a sostegno della sperimentazione di nuovi orientamenti artistici.

In occasione della giornata della memoria, per ricordare l’indicibile tragedia, il Perosi propone un punto di vista inedito rispetto alle consuete modalità concertistiche. Con suoni dall’esilio, il Perosi va a esorcizzare l’Olocausto utilizzando la narrazione, guidata dalla voce dell’attore torinese Mario Acampa e dalla performance di sand art di Nadia Ischia, artista esperta nella realizzazione di animazioni su sabbia, con musiche eseguite dall’OTM ensemble.

La storia

L’idea drammaturgica, elaborata da Stefano Giacomelli, prende spunto dal volume di Sandro Cappelletto, giornalista e critico de La Stampa, intitolato «Olivier Messiaen: l’angelo del tempo», in cui si narra la nascita di un capolavoro del compositore francese, il «Quartetto per la fine del tempo».

Il protagonista del melologo, interpretato da Acampa, è un giovane scrittore che ottiene un grande successo dopo la pubblicazione del suo primo romanzo. Acclamato dal pubblico, la casa editrice organizza un tour di presentazioni in tutta la penisola. Ogni incontro lo costringe a fare i conti con qualcosa che si manifesta tra le pagine del diario del suo avo e in particolare nel capitolo intitolato semplicemente «Concerto».

Il bisnonno racconta, in un sovrapporsi di immagini, suoni e sapori, una sera di speranza, che affiora come un sogno dall’indicibile orrore di Goerlitz. La musica, eseguita dall’OTM ensemble e i disegni su sabbia della sand-artist Nadia Ischia sono il medium per raccontare un capitolo. Un avvenimento. Ciò che avvenne la sera del 15 gennaio 1941, con una temperatura di quindici gradi sotto zero, insieme ad altri cinquemila prigionieri di guerra rinchiusi nel campo di Goerlitz.

Il romanzo è una grande storia d’amore che prende vita dalle pagine del diario del bisnonno dello scrittore. Musiche di: E. Grieg, Chopin-Auer, M. Ravel, M. Ruffo, L. Janacek, W.A. Mozart, O. Messiaen, F. Chopin, Klezmer, D. Shostakovic, C. Saint Saens, G. Mahler.

Il cartellone torinese de “i concerti dell’accademia”

I prossimi “concerti dell’accademia” a OGR sono previsti il 10 marzo 2022, l’11 aprile 2022 e il 9 giugno 2022.

Tra gli ospiti, attesissimo il vincitore del Premio Paganini, Giuseppe Gibboni, violinista che ha riportato in Italia il prestigioso riconoscimento dopo 24 anni, che si esibirà con l’Orchestra Talenti Musicali della Fondazione CRT, per la quale il palcoscenico di OGR è “casa”. A dirigere l’OTM in questa occasione, il 9 giugno 2022, sarà il Maestro Danilo Rossi, prima viola solista del Teatro alla Scala di Milano.

I programmi completi sono in aggiornamento sul sito www.accademiaperosi.org



MEMORY. SUONI DALL’ESILIO

Giovedì 27 gennaio 2022 - 20.45 OGR Torino – Sala Fucine Mario

Acampa (voce recitante)

Nadia Ischia (sand-artist)

OTM ensemble

Lena Yokoiama (violino)

Tina Vercellino (violino)

Vittorio Benaglia (viola)

Alessandro Copia (violoncello)

Diego Mingolla (pianoforte)

Simone Cremona (clarinetto)