Doppio incidente stradale nel Cossatese. Nella mattinata di ieri, 19 gennaio, due macchine si sono scontrate in via Maffei, a Cossato. A causare il sinistro molto probabilmente una mancata precedenza.

Notevoli i danni ai veicoli ma indenni i conducenti, in seguito impegnati nella compilazione del modello cid. Sul posto gli agenti della Polizia locale. Sempre ieri, altri due mezzi sono rimasti coinvolti in un incidente, avvenuto questa volta a Lessona. Anche in questo caso, i due conducenti non hanno riportato conseguenze gravi.