Escursione con la Befana alla scoperta dei sentieri del Biellese

Nonostante l’incertezza in cui versa il mondo degli eventi, la guida escursionistica Marco Macchieraldo non demorde e, giovedì 6 gennaio, metterà in scena l’ottava edizione dell’Escursione con la Befana. In partenza alle 10 da piazza Martiri a Biella, i partecipanti percorreranno i sentieri biellesi della valle di Oropa e della valle Elvo fino alla Burcina, per poi ritornare in piazza verso le 15.

Chiunque lo desiderasse potrà presentarsi vestito a tema. Pranzo al sacco. Al momento una ventina di persone prenderà parte all’escursione, alcuni dei quali da fuori provincia, e l’organizzatore fa sapere che i posti rimasti sono circa 10. Il percorso coprirà un totale di 15 km con 350 metri di dislivello. Per info ed iscrizioni è possibile chiamare il numero 333.2662599.