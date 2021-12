Accompagnatore cicloturistico, sold out in pochi giorni il corso di Città Studi

A Città Studi sold out in pochi giorni il corso di accompagnatore cicloturistico - Foto archivio newsbiella.it

La bicicletta è lo sport del momento: la pandemia ha portato una vera e propria riscoperta degli sport all’aria aperta, fra i quali il ciclismo si è imposto come attività regina per il nostro tempo libero.

Il settore ha avuto un vero e proprio boom, registrando migliaia di nuovi appassionati di tutte le età. Città Studi Biella ha voluto rispondere a questa esponenziale crescita della disciplina aggiungendo alla propria offerta formativa il corso Accompagnatore Cicloturistico, figura dedita all’accompagnamento di singoli o gruppi di persone attraverso itinerari ciclabili.

L’accompagnatore supporta i neofiti nell’avvicinamento alla bicicletta, impartendo loro le nozioni base di conduzione e manutenzione del mezzo; allo stesso tempo, egli conosce in maniera diretta il territorio, ed illustra le principali zone d’interesse naturalistico e culturale. Questo nuovo percorso formativo che partirà a breve ha riscosso una notevole partecipazione, facendo registrare in pochi giorni il tutto esaurito.

Il corso, della durata di 300 ore di cui 148 di pratica, si svolgerà in orari preserali con lezioni teoriche e nei weekend con escursioni guidate in bicicletta; al termine, verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di abilitazione professionale valido per l'esercizio della professione.

L’ente biellese prevede inoltre di lanciare nei prossimi mesi un secondo percorso dedicato al turismo: il corso Accompagnatore Turistico. Questa figura rappresenta un elemento fondamentale all’interno dei viaggi organizzati: egli infatti si dedica alla pianificazione dell’itinerario, all’accoglienza e assistenza dei turisti, alla gestione della logistica e delle questioni amministrative, fornendo allo stesso tempo informazioni sui luoghi visitati.

Il percorso, della durata di 346 ore di cui 50 di stage, è totalmente gratuito, e si rivolge ad adulti sia occupati che disoccupati in possesso di diploma di maturità e di una buona conoscenza di una lingua straniera. Verrà rilasciato al termine un attestato di abilitazione professionale valido per l'esercizio della professione.

Per maggiori informazioni, potete contattare Città Studi Biella ai numeri 0158551129 e 0158551138 oppure all’indirizzo mail formazione@cittastudi.org .