Bertinotti e Rondi premiati con il casco d'oro autosprint

Grande soddisfazione in casa Rally & co per​ il conferimento​ a​ Marco Bertinotti ed Andrea Rondi​ del prestigioso ed ambitissimo premio "Caschi d'oro " della rivista Autosprint nato 55 anni fa, e che ha visto negli anni premiare campioni mondiali ed italiani delle piu' svariate discipline automobilistiche.

La cerimonia, ​ svoltasi a Milano nella sede dell'Automobile club Italia con la contestuale consegna dei Volanti ACI 2021​ , ha visto sfilare campioni italiani di rally e formula compresi i due beniamini biellesi , reduci dalla vittoriosa stagione nel campionato italiano rally auto storiche , che li ha visti primeggiare tra i conduttori.​

Marco Bertinotti a caldo dice "Una soddisfazione immensa per un pilota ed appassionato di rally come me.....i caschi d'oro li ho sempre solo visti sulla rivista ed ora mi trovo questo premio tra le mani.....stento a crederci!" , mentre il navigatore​ Andrea Rondi (tifoso juventino) corre a farsi un selfie con il presidente della squadra​ bianconera​ John Elkann presente come ospite alla cerimonia​ di premiazione.