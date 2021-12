Colpisce con bottiglia testa di un giovanissimo, ragazzo ubriaco finisce nei guai

Momenti di tensione nella notte tra venerdì e sabato in via Serralunga, a Biella. Secondo le prime ricostruzioni, un ragazzo poco più che maggiorenne, sotto i fumi dell’alcol, avrebbe colpito alla testa un minorenne con una bottiglia, molto probabilmente per futili motivi, lungo la strada.

Le comitive di entrambi gli avrebbero separati e anche i buttafuori di un locale sarebbero intervenuti allertando così le forze dell'ordine. Il giovane ferito è stato assistito dal 118 e trasportato in ospedale: per lui si parlano di pochi giorni di prognosi. L’altro, invece, è stato fermato e interrogato dagli agenti di Polizia, giunti sul posto insieme ai Carabinieri: molto probabilmente verrà denunciato per lesioni aggravate e ubriachezza molesta.