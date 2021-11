La 3 cross in 1 piace ai runners biellesi, la soddisfazione di Canatone: “Esperimento riuscito” (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Esperimento riuscito. La nuova modalità di gara realizzata da Claudio Canatone piace e convince i runners biellesi. Sono stati circa una settantina gli atleti che questa mattina hanno preso parte alla “3 cross in 1”(media partner Newsbiella) che vede i partecipanti sfidarsi in tre distinte competizioni podistiche non competitive e di diverso chilometraggio.

Il primo appuntamento si è svolto a pochi passi dalla sede degli Alpini di Biella, in via Ferruccio Nazionale 5. Ad aggiudicarsi la 2 chilometri Policarpo Crisci del Gaglianico (8.10) e Federica Pozzo dell’Atletica Candelo (10.21). Nella 4 km vittoria per la coppia formata da Diego Rossini (16.10) e Antonietta De Napoli (19.38), entrambi portacolori dell’Atletica Santhià. Infine, nella 6 chilometri, successi per Lorenzo Farasin (24.04) e di nuovo De Napoli. Per quest’ultima premio speciale, a seguito dei due primi posti.

“C’è stato un buon riscontro – commenta l’organizzatore Claudio Canatone – Speriamo che possa prendere piede questa nuova modalità, già a partire dalle prossime gare”. La successiva corsa si svolgerà il giorno di Santo Stefano, 26 dicembre, con partenza da Cascina Andriana a Sandigliano, in Via Andriana, 5.Si arriverà così al 30 gennaio 2022, con la terza corsa in partenza dalla sede dell’associazione polisportiva Cedas Lancia di Verrone, in Strada del Canchioso 27.

In conclusione, domenica 27 febbraio 2022, si svolgerà l’ultima manifestazione con partenza da Cascina Torta a Vigliano, in via Spina; per quanto riguarda quest’ultima, i percorsi previsti sono di 4 e 6 chilometri e non sarà disponibile la formula del “3 cross in 1”.