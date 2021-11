Biella Motor Team trasferte impegnative in Spagna e ad Asti, foto archivio

Trasferta all’estero per la scuderia Biella Motor Team che in questo fine settimana sarà presente allo spagnolo Rally Costa Brava, valido per il Campionato europeo rally storici con il navigatore Alessandro Rappoldi che corre a fianco del biellese Paolo Raviglione su una Autobianchi A112 Abarth, il loro numero di gara è il 41.

Invece a Moncalvo, in provincia di Asti, si disputa la Ronde Colli del Monferrato e del Moscato dove il sodalizio biellese schiera Daniele Alessandro e Luca Biasioli con una Renault Clio RS di classe RS2.0. Il numero è il 44.

Nello scorso fine settimana la scuderia è stata impegnata su due fronti. Alla Ronde delle Valli Imperiesi, con una Renault Clio Williams, Martina Decadenti che affiancava Mauro Denaro, ha chiuso settima di classe A7 e cinquantacinquesima assoluta mentre Eraldo Botto, che dettava le note a Filippo Roggia su una Volkswagen Polo GTI, ha portato a casa il primato di classe RSTB Plus 1400 piazzandosi ottantaquattresimo assoluto. A Grezzana, in provincia di Verona, al Revival Rally Club Valpantena, gara di regolarità sport erano invece presenti Luca Valle e Cristiana Bertoglio che hanno scelto la gara veneta per testare, con esito positivo, la nuova Porsche 911 SC che utilizzeranno il prossimo anno.