Passante trova beccaccia ferita a terra e la salva

Un passante nota una beccaccia a terra, ferita e con alcune macchie di sangue sotto il ventre e la soccorre senza pensarci un attimo. Il fatto si è verificato domenica, a Campiglia Cervo.

Ignote le cause della sua piccola disavventura: forse, il volatile ha sbattuto contro un albero rimanendo tramortito nell'impatto. La beccaccia è stata, in seguito, portata nella sede della Protezione Civile di Biella e visitata dal veterinario dell'ASL Biella. Una volta appurate le sue condizioni, l'animale si è alzato in volo facendo perdere le sue tracce.