Chiavazza: Festa d'Autunno tra profumo di castagne e frittelle di mele FOTO

Per la 40.ma edizione di"A pe' par Ciavasa" si deve ancora aspettare, ma gli Alpini del quartiere non hanno rinunciato ad animare Chiavazza con la Festa di Autunno. Ed ecco che ieri mattina presto, 7 novembre, è iniziata in piazza XXV Aprile la distribuzione di caldarroste, e nel pomeriggio anche delle frittelle di mele, che era possibile prenotare ma che sono andate a ruba molto presto. Tantissime le persone che hanno partecipato all'iniziativa, compreso un gruppo Scout. A dare un tono festoso all'evento, oltre alle bandierine dell'Italia appese qua e là, sono anche stati i disegni che hanno trovato spazio fuori dalla porta dell'elementare disegnati da alcune classi della scuola e dalla materna.

Durante la Santa Messa Don Remo ha ringraziato gli Alpini della loro volontà di tornare piano piano a far rivivere il quartiere dopo l'emergenza Covid, e ha anche ricordato la ripresa delle attività dell'oratorio.