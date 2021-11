Biella Jazz Club, a Palazzo Ferrero ritorna uno dei più grandi batteristi di sempre

Un altro concerto memorabile è in programma mercoledì 10 novembre alle 21,30 al Biella Jazz Club con Peter Erskine Trio. Ritorna sul palco di Palazzo Ferrero uno dei più grandi batteristi di sempre , Peter Erskine, già ospite dell'associazione biellese il 3 maggio 2018.

Questa volta con un progetto in trio con altre due stelle del panorama jazz mondiale, Alan Pasqua al pianoforte e Darek Oles al contrabbasso. Il concerto è inserito nella rassegna "Cinquantacinque" per celebrare il cinquantacinquesimo anno di attività del Jazz Club più antico d'Italia, il concerto è stato finanziato dal bando "Cultura+" della Fondazione CR Biella. Erskine è sicuramente una tra i più grandi batteristi di sempre, ha all'attivo oltre 600 album e ha collaborato con i più importanti musicisti del mondo , ha avuto 8 nomination al Grammy Award vincendone due, con 8:30 dei Weather Report e con Some Skunk Funk dei Brecker Brothers.Erskine fa parte della storia del jazz per aver inciso album storici con i più grandi jazzisti innovatori del genere, possiamo dire che è stato pioniere insieme a loro, l'intero percorso dei Weather Report e degli album da solista di Jaco Pastorius, ma ha firmato anche la collaborazione tra Joni Mitchell e Mingus, Steely Dan, ma anche Rod Stewart, Maynard Ferguson, Diana Krall e un paio di collaborazioni con Pino DanielePeter Erskine è nato a Somers Point, New Jersey, (USA), nel 1954 e ha iniziato a suonare la batteria all'età di 4 anni.

Ha cominciato la sua carriera all'età di 18 anni con la Stan Kenton Orchestra, con la quale ha collaborato per 3 anni. Successivamente ha militato nei Weather Report per quattro anni, registrando 5 dischi, compreso un premio Grammy Award con "8:30". Dopo questa esperienza ha iniziato a suonare con Mike Brecker, Mike Mainieri, Don Grolnick e Eddie Gomez degli Steps Ahead. Alan Pasqua, ha suonato in tantissimi dischi insieme a Peter Erskine, la loro collaborazione con Vince Mendoza dura da molti anni. Uno dei suoi primi ruoli da professionista è stato quello di tastierista nei Giants, nelle prime uscite discografiche. Nella fusion è fondamentale il suo apporto alla musica di Allan Holdsworth, ed ancora prima insieme a quest'ultimo nei Lifetime di Tony Williams.

Ha collaborato inoltre con: Bob Dylan, Michael Bublè, Pino Daniele e Santana, ecc. Derek Oles, diminutivo di Darek Oleszkiewicz, nato in Polonia e trasferitosi subito dopo l'adolescenza a Los Angeles, inizia a suonare introdotto nel mondo del Jazz da Charlie Haden. Incide molti album sia come Leader che come Side Man, Collabora con molti jazzisti tra i quali Brad Mehldau, Bob Mintzer e appunto Erskine e Pasqua. Nel 2019 ha suonato in trio con Jonathan Barber e Pat Metheny.