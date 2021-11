All'onorevole Andrea Delmastro la massima onorificenza da parte della Repubblica Armena

E' stato il deputato biellese capogruppo Fdi in commissione Esteri Andrea Delmastro, a ricevere la massima onorificenza nazionale conferita dal Presidente della Repubblica Armena per il riconoscimento anche in Italia del genocidio armeno da parte del popolo turco. <E' un'onorificenza che mi fa molto piacere – commenta il deputato biellese - , oltre a rappresentare un passo importante a tutela dell'Armenia per contrastare l'espansione del presidente turco Erdogan>.

I rapporti tra Italia e Armenia sono costanti, e a fare da ponte è anche lo stesso Delmastro, che nei prossimi giorni tornerà in Armenia ospite del Governo, per visitare i confini con l'Azerbaigian. <In questa zona – spiega il deputato - il patrimonio storico artistico viene messo a dura prova perché continuamente bombardato dall'Azerbaigian. Sarò ufficialmente in missione per conto della Camera dei Deputati per verificare le condizioni del conflitto in questo momento a bassa intensità tra Azerbaigian e Armenia. In questo momento è compito dell'Italia difendere una nazione come l'Armenia che ha un patrimonio storico culturale del cristianesimo importantissimo, e che non può essere disperso per questa guerra portata avanti da Erdogan e dall'Azerbaigian>.

Un impegno, quello di Delmastro nella commissione esteri, che ha riflessi molto importanti sia sulla situazione economica delle famiglie che su quella delle imprese: <Quando si parla di accordi internazionali sull'ambiente abbiamo riflessi immediati sulle bollette per i consumi energetici – spiega il deputato - . Quando si parla di Libia e del fatto che Edorgan abbia disegnato nuove zone di sovranità marittima fra la Libia e la Turchia, ha di nuovo conseguenze intermedie sul costo dell'approvvigionamento energetico sia per le famiglie che per le imprese>.