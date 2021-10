Biella Sport, la vasta offerta per runner professionisti e non

Continua la stagione del Trail & Running e, come ogni appassionato sa, questo sport ha bisogno del giusto equipaggiamento per essere praticato al meglio, a partire dalle scarpe. Il concetto alla base di una buona scarpa da Trail & Running è un mix di caratteristiche orientate all’efficienza e la competitività: leggerezza, capacità di ammortizzazione e un’aderenza adatta a diversi tipi di terreno.

L’offerta di BiellaSport, in materia di camminata corsa, propone ai clienti un vasto catalogo di marche professionali e prodotti fatti ad hoc come New Balance, Saucony, Hoka e Brooks, nomi che i podisti conoscono bene e che sapranno guadagnarsi anche l’affetto dei neofiti. Ognuno dispone di modelli sia maschili che femminili e si presentano in diverse tipologie, da scarpe più adatte ai tracciati brevi a quelle espressamente concepite per le lunghe percorrenze.

Molti dei modelli proposti, per esempio Hoka e New Balance, vantano un’ammortizzazione di tutto rispetto grazie a Vibram, suole dotate di un materiale che garantisce un’aderenza superiore alla norma e una lenta abrasione. Per i runner più veloci e competitivi che necessitano di arrivare prima alla fase di spinta senza che l’ammortizzazione ne dissipi l’energia, la proposta vira verso scarpe più secche e minimali.

Ma non si tratta solo di corsa, le scarpe da Running sono adatte anche a chi preferisce camminare ma vuole comunque avere ai suoi piedi un prodotto performante in grado di aggiungere il fattore agonistico. Prendiamo ad esempio il cammino di Oropa, percorso per il quale viene richiesta solitamente una scarpa di tipo misto (una via di mezzo tra i modelli da corsa e quelli da camminata), in questo caso si può puntare sull’aderenza e l’ammortizzamento delle New Balance oppure sull’intersuola di Hoka, performante e studiato per avere un ritmo più sostenuto.

A seconda delle esigenze di ciascun cliente, BiellaSport fornisce il modello ideale per ogni specifica richiesta. Tipo di tracciato e terreno, velocità ed intensità di attività rendono ogni scelta di modello ben precisa. Passando in negozio è possibile richiedere consiglio e individuare insieme ai responsabili vendite la scarpa più adatta alle proprie performance.

Presso il punto vendita BiellaSport è presente uno spazio dedicato, dove è possibile effettuare la prova di camminata e corsa su tappeto, per testare e valutare l’appoggio del piede, la comodità e la calzata della scarpa. Il servizio è gratuito e appositamente creato per aiutare il cliente ad effettuare l’acquisto vincente.