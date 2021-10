Lutto nel Biellese per la morte dell'ex presidente della Camera di Commercio Gianfranco De Martini (foto di repertorio)

Lutto nel mondo imprenditoriale biellese. All'età di 87 anni è mancato Gianfranco De Martini, già presidente della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Biella. Nato a Venaria il 27 ottobre 1933, era sposato con tre figli. Una volta ottenuta la laurea in Scienze Politiche alla Cattolica di Milano, è stato per 20 anni dipendente di multinazionali produttrici di fibre sintetiche, con periodi di lavoro negli Stati Uniti e in Giappone e ha ricoperto incarichi di direzione della ricerca applicata e sviluppo dei mercati.

Nel 1973 ha affiancato il padre a Biella nell'azienda artigiana da lui fondata (cardatura di fibre). Da allora ha sviluppato l'attività familiare, oggi in parte gestita dai figli. Dal 1978 al 1986 è stato il presidente nazionale di Uniontessile e membro di giunta dell'Unione Industriale di Biella (1992-96). Dal 1997 al 2002 ha guidato come presidente la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Biella e per altri 5 anni è stato presidente del Consorzio di Formazione e vicepresidente del Centro Estero delle Camere di Commercio Piemontesi.

I funerali, affidati alle Onoranze Funebri Destefanis, verranno celebrati alle 15 di oggi, 21 ottobre, nella Basilica Antica di Oropa.