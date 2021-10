Gaglianico, il Giro delle Cascine corre per la 48esima volta

Domenica 24 ottobre lo storico Giro delle Cascine di Gaglianico raggiungerà la sua 48esima edizione. L’evento podistico si svilupperà su un percorso interamente su strada di 9,8 km in partenza dal campo Miller Rava e toccherà anche la vicina Sandigliano. Il ritrovo, in programma per le ore 8, sarà alla palestra delle scuole medie in piazza Avignone, luogo in cui verranno controllati i Green Pass.

La gara è riservata ai tesserati Fidal, Runecard e Eps. Per partecipare è possibile iscriversi sul sito https://join.endu.net/entry?edition=63297

fino alle 24 di giovedì 21 ottobre, oppure direttamente sul posto domenica mattina con una quota maggiorata.

Per maggiori informazioni visitare la pagina: https://gaglianico74.it/