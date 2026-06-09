Calcio, Stefano Capellupo ai saluti: lascia la Biellese

La Biellese 1902 comunica che si conclude il percorso in bianconero di Stefano Capellupo. Arrivato a Biella nell’estate del 2024, si è fatto apprezzare per le qualità umane oltre che per quelle tecniche, diventando una figura di riferimento per compagni e staff.

Nel corso delle due stagioni vissute con la nostra maglia, è stato protagonista di un percorso straordinario: dalla vittoria del campionato di Eccellenza e della conseguente promozione in Serie D fino alla brillante annata appena conclusa, culminata con il terzo posto nel massimo campionato dilettantistico nazionale. Traguardi costruiti grazie al lavoro di squadra e ai quali anche lui ha offerto un contributo prezioso, mettendo sempre il gruppo davanti a tutto e interpretando con orgoglio, serietà e senso di appartenenza i valori della Biellese.

“A nome del presidente Alessandro Blotto, della dirigenza, dello staff tecnico e di tutta la famiglia bianconera, desideriamo ringraziare Stefano per l’impegno, la dedizione e il contributo umano e sportivo offerto durante la sua esperienza a Biella. A lui va il nostro più sincero augurio per il prosieguo della carriera e per le future sfide professionali e personali” si legge nella nota del club laniero.

Queste le parole di mister Luca Prina: “Ogni anno l’addio di un giocatore porta con sé pensieri e ricordi del percorso vissuto insieme. Però ci sono giocatori e giocatori. Soprattutto ci sono uomini che, vivendo il quotidiano con il gruppo, diventano persone speciali e di grande valore umano. Voglio lasciare queste parole perché arrivino a Stefano e a tutti coloro che hanno condiviso questa esperienza con lui, affinché sia chiaro quanto questa persona abbia rappresentato per noi. Sono onorato di averlo allenato. Stefano, hai dato tanto, hai dato tantissimo a tutti noi. Resterà il ricordo di un uomo straordinario e di un professionista esemplare. Il tuo percorso non finisce qui: saremo, e sarò, il tuo primo tifoso. Ti abbraccio, ti stimo e ti ringrazio di cuore per tutto”.