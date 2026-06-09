Karate, Marta Buono conquista l’oro con la Nazionale ai CTR Games

Intenso fine settimana per gli atleti della Ippon 2 Karate che, dal 30 maggio al 2 giugno, sono stati protagonisti di numerosi appuntamenti agonistici in diversi palazzetti d’Italia.

Sabato 30 maggio, a Leinì, si sono svolte le Qualificazioni Regionali per i Campionati Italiani Juniores. Nella categoria -59 kg hanno gareggiato Caterina Sasso e Sofia Segato. Sasso ha conquistato la medaglia d’argento, ottenendo così la qualificazione alle finali nazionali in programma al Lido di Ostia dal 21 al 23 giugno, mentre Segato ha chiuso al quinto posto. Alle finali sarà presente anche Vittoria Pozzo, già qualificata di diritto grazie al quinto posto ottenuto ai Campionati Italiani 2025.

Nella stessa manifestazione, Costanza Mander, Tommaso Cantono e Simone Fea hanno partecipato alle selezioni del Trofeo CONI nella specialità Kata, mentre Elia Beltrami è stato impegnato nel Kumite. Da segnalare l’ottimo terzo posto conquistato da Costanza Mander.

Spazio anche alle competizioni riservate agli Under 12, dove Amelia Bellini ha ottenuto il bronzo, Alessio Gnemmi l’argento, Giulio Drech il bronzo e Vanessa Fattori la medaglia d’oro. Gli atleti biellesi hanno inoltre conquistato il bronzo nella gara a squadre.

Domenica 31 maggio, sempre a Leinì, cinque atleti della Ippon 2 hanno preso parte al corso propedeutico agli esami di Dan, in programma nel prossimo mese di novembre.

Dal 31 maggio Marta Buono ha partecipato, su convocazione, al seminario della Nazionale Italiana in preparazione dei CTR Games, quadrangolare a squadre disputato il 2 giugno a Martina Franca (Taranto), manifestazione riservata ai migliori atleti del panorama nazionale. Tra i convocati figuravano anche tre rappresentanti della società biellese.

Marta Buono ha gareggiato con la squadra Nazionale U21, vincendo tutti gli incontri disputati e contribuendo in maniera determinante al successo finale della formazione azzurra. Vittoria Pozzo, nella categoria Juniores, e Filippo Mosca, nell’U21, hanno invece difeso i colori del CTR Nord, affrontando con determinazione alcuni dei migliori atleti del ranking nazionale.

Per tutti si è trattato di un’esperienza impegnativa ma al tempo stesso entusiasmante, che conferma l’ottimo lavoro svolto dalla Ippon 2 Karate e la crescita costante dei suoi atleti.