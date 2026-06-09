Rugby, BRC: Rusiate Nasove vestirà la maglia gialloverde

Secondo colpo di assoluto valore per Brc in vista della stagione 2026/2027: Rusiate Nasove vestirà la maglia gialloverde e andrà a rinforzare il pacchetto degli avanti con la sua esperienza internazionale, la sua fisicità e le sue qualità tecniche.

Nato a Sigatoka, nelle Fiji, il 27 ottobre 1995, Nasove è un atleta imponente: 195 centimetri per 110 chilogrammi, capace di ricoprire il ruolo di terza linea, ma anche di adattarsi alle esigenze della squadra grazie alla sua versatilità. Nel corso della sua carriera ha rappresentato le Fiji a livello internazionale, entrando a far parte del programma nazionale di rugby del suo Paese, e ha maturato importanti esperienze nel rugby professionistico europeo, confrontandosi ai massimi livelli in Francia e in Italia.

Un percorso che lo ha portato a costruirsi una reputazione di giocatore completo, fisico e affidabile, capace di incidere in tutte le fasi di gioco e di mettere la propria esperienza al servizio della squadra.

“Ho scelto Biella per l'ambizione e la visione che il club ha per il futuro”, racconta Nasove. “Ho pensato che fosse l'ambiente giusto per continuare a sviluppare il mio rugby e, allo stesso tempo, aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Sono rimasto colpito dalla professionalità del progetto e dalla passione per il rugby che si respira nel club e in città”.

Guardando alla prossima stagione, il nuovo avanti gialloverde ha le idee chiare sul contributo che vuole portare alla squadra: “Spero di mettere a disposizione esperienza, fisicità e leadership. Il mio obiettivo è aiutare il gruppo sia in campo sia fuori, attraverso l'etica del lavoro, la professionalità e una mentalità competitiva. Mi piace creare opportunità per i miei compagni, portare la palla con forza e contribuire a garantire continuità alle prestazioni della squadra durante tutta la stagione”.

Fuori dal campo, Nasove ama trascorrere il tempo con la famiglia e gli amici, seguire altri sport, vivere momenti all'aria aperta e conoscere nuove culture e nuovi luoghi. “La famiglia è molto importante per me e il tempo libero è fondamentale per ricaricarmi e prepararmi mentalmente e fisicamente per allenamenti e partite”.

Grande soddisfazione nelle parole di Niccolò Badocchi, coach degli avanti del Biella Rugby: “La sua carriera e il suo curriculum parlano per lui. È un giocatore di altissimo livello e per noi sarà un punto di riferimento durante tutta la stagione. Il suo arrivo rappresenta un segnale chiaro di come la società stia lavorando per alzare ulteriormente il livello del progetto. In questi giorni ho parlato con tante persone che lo hanno allenato o che hanno condiviso con lui il campo e tutti mi hanno parlato di un professionista esemplare e di una persona straordinaria. Ci aspettiamo sia un leader ed un esempio per i nostri giovani, dentro e fuori dal campo. Le sue qualità atletiche e tecniche, unite alle caratteristiche tipiche della scuola rugbistica fijiana, si sposano perfettamente con il nostro gioco offensivo. Allo stesso tempo ci garantirà solidità in difesa, grazie all'esperienza maturata ad altissimo livello e alla capacità di affrontare gli impatti senza timore. Siamo convinti che potrà diventare un riferimento dentro e fuori dal campo”.

Parole importanti anche quelle espresse da Corrado Musso, direttore sportivo del club: “È un giocatore dalle qualità evidenti, che ha dimostrato il proprio valore anche alle Zebre nell'United Rugby Championship. Cercavamo un atleta con questa esperienza e queste caratteristiche, capace di giocare sia in terza, sia in seconda linea. Siamo molto contenti che abbia scelto Biella e siamo certi che sarà uno dei protagonisti della prossima stagione. Abbiamo raccolto molte testimonianze da persone che lo hanno conosciuto e lavorato con lui: tutti ne sottolineano le grandi qualità umane oltre a quelle sportive. Per questo siamo particolarmente soddisfatti del suo arrivo”.