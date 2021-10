Semaforo rosso al Piazzo ed è caos

Qualcuno ha rischiato, altri sono stati più attenti. Il semaforo della Ztl per entrare al Piazzo questa mattina era spento, e genitori e attività hanno avuto non pochi problemi per entrare nel borgo.

<Furgoni che dovevano portare prodotti ci hanno telefonato e ci hanno segnalato il guasto già alle 6 - raccontano i commercianti - . La maggior parte di noi ha il pass e per cui non ha avuto problemi, ma le mamme erano disperate. Alcune meno timorose sono entrate comunque, altre facevano la spola per accompagnare i figli di corsa per non portarli in ritardo a scuola. Era il delirio>.