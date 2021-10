Scontro auto-trattore sul rettilineo di Cavaglià, ferito un 49enne

È in fase di accertamento la dinamica del sinistro stradale avvenuto sul rettilineo che da Cavaglià conduce ad Alice Castello. A rimanere coinvolti nello scontro due mezzi: un trattore con rimorchio condotto da un torinese di 34 anni e un'auto guidata da un 49enne di Alice.

Quest'ultimo è rimasto lievemente ferito ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso dal personale sanitario del 118. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di venerdì, 15 ottobre. Presenti gli agenti di Polizia per la raccolta dei rilievi di rito.