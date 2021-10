Perde il controllo dell'auto e finisce contro parapedoni

Grosso spavento per un biellese alla guida che, nella serata di venerdì, 15 ottobre, ha perso il controllo della sua auto ed è finito contro alcuni parapedoni per cause ancora da accertare. Il sinistro si è verificato in via Ivrea, a Biella. Fortunatamente il conducente non ha riportato ferite nell'impatto. Sul posto la Polizia per la raccolta dei rilievi.