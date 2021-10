Inizia la Rubrica targata “I Faggi”: News, curiosità, eventi e tanto altro sul mondo dello sport biellese

Sopra la collina a due passi dal centro città, immersa in un grande parco colorito da pregiate piante, sorge la bellissima struttura del Circolo “I Faggi”, un’area dedicata allo sport arricchita dalla maestosa villa con ristorante che si affaccia sul panorama biellese.

Gli impianti sportivi, i campi da tennis, padel, la piscina, le palestre (indoor ed outdoor) sono incastonate nella cornice delle Alpi Biellesi ed offrono la possibilità di poter svolgere le attività sportive in un ambiente gradevole, rilassato ed unico. Una sede ricca di storia e tradizione in cui innovative tecniche di avvicinamento allo sport, di preparazione e recupero atletico sono messe a disposizione dei Biellesi.

Grazie all’amore per lo sport e per gli eventi, I Faggi ha dato vita a una rubrica quindicinale, qui su NewsBiella.it, per far conoscere a tutti i lettori le curiosità, i consigli, gli aggiornamenti sportivi, le attività e gli eventi che da anni animano il Circolo, e che lo hanno reso noto in ogni angolo della provincia.

Ecco di cosa tratterà:

Eventi

I Faggi organizzano da sempre eventi dedicati agli sportivi, e non solo. Per far conoscere ai lettori le loro interessanti attività, la rubrica dedicherà alcune uscite ai principali eventi organizzati presso il Circolo.

Infatti proprio in questi giorni è in corso il Torneo Open 500 I Faggi, maschile e femminile, che sta animando i campi da tennis con grande entusiasmo.

Invece, per chi vuole godere di un apericena o un pranzo con una vista stupefacente, è stato inaugurato recentemente il Bistrot all’interno della villa, con piatti raffinati e la possibilità di gustarli sulla bellissima terrazza.



I consigli degli istruttori

Il team di istruttori è altamente qualificato. Maestri di tennis/padel e preparatori atletici professionisti, insieme a un’osteopata e a un nutrizionista, hanno preparato dei programmi completi e innovativi per soddisfare qualsiasi necessità: nelle prossime uscite forniranno consigli utili per allenarsi nel migliore dei modi.

Curiosità

Questa sezione tratterà tutte le curiosità e le informazioni interessanti che riguardano il Circolo. Ad esempio, il logo de I Faggi si ispira a due elementi importantissimi del nostro territorio: il blu dell’acqua e il verde dei boschi che ci circondano. Realizzato grazie a un attento studio dell’artista biellese Daniele Basso, il claim “Sport, Wellness & Friends” sintetizza i concetti su cui di fonda il circolo: un centro multi-sport, dedicato alla preparazione psico-attitudinale degli sportivi e alla crescita dei giovani talenti, che punta al benessere e alla cura della salute in un ambiente in cui l’amicizia e la serenità ne sono le fondamenta.

Sponsor

Il progetto I Faggi prevede una forte collaborazione con il territorio, gli enti pubblici e le aziende Biellesi. La filosofia su cui si basa lo sviluppo del Circolo riguarda soprattutto l’attenzione e la formazione sportivo/culturale per i giovani, un’idea già ampiamente condivisa da Banca Sella Patrimoni che, con profondo entusiasmo, ha sostenuto la realizzazione di una sala didattica, all’interno della villa, dedicata ai ragazzi.

Allo stesso modo, per sensibilizzare il pubblico sull’importanza di uno stile di vita sano – non solo a livello sportivo – Lauretana ha appoggiato l’iniziativa de I Faggi contribuendo ad attività e ad eventi con un forte impatto sociale, portando con sé una ricchezza di contenuti storici di grande rilevanza per il Biellese.

La Rubrica I Faggi inaugurerà il suo primo numero ufficiale tra quindici giorni, qui su NewsBiella.it.

Per informazioni: https//www.ifaggi.com

