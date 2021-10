Carla Vallata Nadia alla Fabbroni Art Gallery con Arcanum

Arcanum è il nuovo progetto di Carla Vallata che si immerge nella magia dei tarocchi. Tra esoterismo e divinazione i tarocchi rappresentano il compendio della “Scienza Sacra”. Nella libera interpretazione dei ventidue arcani maggiori l’artista viene condotta ad un superiore stato di coscienza, fino ad arrivare in diretta comunicazione con l’Assoluto infrangendo ogni legame che la imprigiona sul piano più basso e vile della realtà.

L’esposizione su questo tema avrà come location la Nadia Fabbroni Art Gallery in via Montebello 2/D a Torino. Visibile sabato 16 e domenica 17 ottobre 2021 dalle 10h30 alle 19h15.