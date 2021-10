Esce dal lavoro e trova l'auto distrutta: scoperto il responsabile

Esce dal lavoro e trova l'auto completamente distrutta. Amara sorpresa per un biellese che, nella serata di sabato, ha trattenuto a stento l'amarezza di fronte a quello spettacolo, andato in scena lungo la via per Tollegno: qualcuno alla guida, infatti, avrebbe colpito l'auto in sosta trascinandola per diversi metri e provocando danni di notevole entità alla carrozzeria.

A detta di alcuni testimoni, l'impatto è stato notevole e il mezzo responsabile si sarebbe dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce. Sul posto si è portata la Polizia che si è occupata dei rilievi del caso. Dopo opportuni accertamenti, gli agenti sono riusciti a risalire al responsabile: si tratta di un 28enne residente in Valle Cervo. Nei suoi confronti, è scattato il ritiro della patente, insieme ad una sanzione amministrativa.