Chiavazza in lutto per la morte di Salvatore Panetta, aveva 58 anni

Un grave lutto ha gettato nel dolore il rione di Chiavazza. A soli 58 anni è mancato all'affetto dei suoi cari Salvatore Panetta: per oltre 10 anni ha guidato, da dietro il bancone, il Circolo Virtus con professionalità e grande serietà. La sua morte ha lasciato un grande vuoto nella comunità biellese.

A stroncarlo un brutto male che non gli ha lasciato scampo. In tanti lo ricordano con grande affetto, tra cui Franco Caucino che, da più di 30 anni, interpreta il ruolo del Cucu, nel carnevale di Chiavazza: “Sono addolorato, è mancato un grande amico e una persona affabile con tutti. Sapeva stare in mezzo agli altri. Se avevi bisogno era sempre disponibile. Mancherà a tutti noi. Mi unisco al dolore della sua famiglia, di sua moglie e dei suoi figli".

Il Santo Rosario sarà recitato stasera, alle 17.45, nella chiesa parrocchiale di Chiavazza. I funerali, affidati alle Onoranze Funebri Defabianis, si terranno sempre a Chiavazza domani, 13 ottobre, alle 15.