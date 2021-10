Biella, cammina ubriaco a tarda notte e viene investito

Cammina con andatura incerta sotto gli effetti dell'alcol e rimane investito a tarda notte. Il fatto si è verificato nel sottopasso di Biella lo scorso weekend. Stando alle prime ricostruzioni, un uomo in stato di ubriachezza è stato travolto da un veicolo in transito per cause da accertare poco dopo la mezzanotte. Nell'impatto ha riportato lesioni guaribili in sette giorni ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche la Polizia per i rilievi di rito.