"Minibasket per tutti, giochiamo per il futuro", più di 200 i bambini coinvolti nel progetto

"Minibasket per tutti, giochiamo per il futuro"

Obiettivo raggiunto per il progetto sportivo e sociale "Minibasket per tutti, giochiamo per il futuro". Sono già oltre 200 infatti i bambini e i ragazzi dai 5 agli 11 anni che hanno frequentato i corsi gratuiti di basket e mini basket organizzati da Teens Biella e Raspino minibasket school.

Dal Palasport di Biella a Cossato, dalla palestra Rivetti a Pralungo e Tollegno (e da questa settimana anche a Pettinengo e a Valdengo), l’entusiasmo e l’energia sono stati il minimo comune denominatore del progetto sportivo e sociale promosso da Luciano D’Agostino, presidente del Teens Basket Biella. È un’iniziativa condivisa da Siviero Davide & C. sas, main sponsor del minibasket Teens, con la collaborazione di Doctor Fruit, che fornisce frutta fresca.

Spiega Luciano D'Agostino, presidente del Teens e promotore dell'iniziativa : "Il nostro progetto prevede anche una importante azione di educazione alla salute attraverso l’educazione alimentare. Perciò durante le lezioni verrà fornita frutta fresca ai bambini, in modo da abituarli a fruire di alimenti naturali ricchi di vitamine e sali minerali indispensabili per un'alimentazione equilibrata. Prosegue D'Agostino : «La pratica sportiva aiuta a crescere, rispettando regole e principi fondamentali della vita. Dopo le limitazioni per l’emergenza sanitaria dell’ultimo anno e mezzo, i bambini e i ragazzi hanno bisogno di stare insieme, condividendo momenti formativi e di gioco. Il nostro obiettivo non è solo promuovere la pallacanestro, ma permettere a tutti di avere una valvola di sfogo, un momento di confronto con i coetanei».

Cinque i tecnici del Teens impegnati: lo stesso Luciano D’Agostino, Alessandro Toso, Stefano Perolo, Ilenia Ressia e Claudia Sola.

Questi gli orari e i giorni dell’attività promozionale minibasket di Teens Basket Biella e Raspino Minibasket School. Biella. Palasport via Paietta: venerdì dalle 16 alle 17 (5-11 anni). Palestra Rivetti: sabato dalle 14.30 alle 15.30 (5-7 anni), dalle 15.30 alle 16.30 (8-11 anni). Cossato. Palestra Aguggia: lunedì dalle 17 alle 18 (5-7 anni), dalle 18 alle 19 (8-11 anni). Palestra Leonardo Da Vinci: mercoledì dalle 17 alle 18 (5/7 anni), 18/19 (8/10 anni),19/20 (11 anni). Giovedì dalle 17 alle 18 (5-7 anni), dalle 18 alle 19 (8-10 anni). Pralungo. Palestra comunale. Sabato dalle 11 alle 12. Tollegno. Palestra comunale. Martedì dalle 16.30 alle 17.30 (5-7 anni), venerdì dalle 17.30 alle 18.30 (8-11 anni). Pettinengo. Palestra comunale. Mercoledì dalle 16 alle 17 (6-11 anni). Valdengo. Palestra comunale. Sabato dalle 10 alle 11 (5-7 anni), dalle 11 alle 12 (8-11 anni).

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 335.5879707‬. Sulla base degli attuali protocolli di prevenzione Covid, in palestra saranno ammessi numeri contingentati, previa compilazione di un’autocertificazione settimanale.