Caprile, un’esperienza risanante nel paesaggio autunnale

Il weekend a Caprile si tingerà dei colori dell’autunno e, in particolare, di quello delle foglie che ne segnano l’inizio. Domenica 10 ottobre, alle ore 11 presso il giardino “Belvedere Maria Teresa”, i partecipanti potranno ritrovarsi per ammirare il paesaggio e vivere una vera e propria esperienza.La particolarità di questo evento risiede nelle accompagnatrici: Federica Bertelegni (psicologa-psicoterapeuta) e Angiolina Staffiere (operatrice olistica della voce).Successivamente si potrà prendere parte ad un pic-nic in giardino, ognuno porta qualcosa. In caso di maltempo l’evento sarà rimandato al weekend successivo.Per informazioni e iscrizioni è possibile scegliere tra tre numeri da contattare: 340.9510950; 338.8938982 oppure 335.6767919.