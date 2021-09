Ancora successi per Bi Roller a Merate

Lo scorso week end si è svolto a Merate il trofeo La Torr che ha visto il sabato protagoniste le categorie Giovanissimi ed Esordienti e la domenica R12, Ragazzi, Allievi, Junior e Senior.

Bi Roller ha partecipato con 9 atleti, 1 Esordiente, 4 Ragazzi, 3 Allievi e 1 Junior e ha racconto importanti successi, accompagnati dalla supporter Camilla Siletti, giovane atleta che si sta avvicinando al mondo delle gare, e guidati dal coach Federica Ugliengo.

Bravissima la giovane Esordiente Alice Cretaz, atleta aostana tesserata Bi Roller, alle prime esperienze di gare, che si è messa alla prova con coraggio in un torneo con davvero tanti partecipanti ed è riuscita a conseguire risultati che rientrano nella prima metà della classifica: 26° nella sprint di destrezza e 30° nella 8 giri, complessivamente 27° nella classifica combinata.

La mattina dopo le prime a gareggiare sono state le atlete della categoria Ragazzi: bravissime Ana Bratu e Emma Valli, anche loro alle prime esperienze di gare, che hanno vinto la paura e si sono cimentate nella 300 metri sprint e nella 3000 metri a punti. Per quanto riguarda i maschi della medesima categoria, sfortunatissimo Michele Rocchetti che ha corso una straordinaria gara 3000 punti che lo avrebbe certamente portato nelle primissime posizioni all’arrivo se non fosse stato vittima di una caduta all’ultimo giro. Davvero peccato per un atleta coraggioso e grintosissimo che quest’anno “soffre” per essere al primo anno di categoria ma che certamente si rifarà nelle prossime gare. Nella gara sprint Michele ha conquistato una 12° posizione, avvicinandosi sempre di più, passo dopo passo, di gara in gara, ai tempi importanti degli atleti più forti. Giornata no invece per Annibale Sangiorgi che aveva grandi aspettative ma ha sbagliato sia la gara sprint che la gara lunga, chiudendo con un 11° e 10° posto in classifica che potevano essere molto di più.

Ottima invece le performances su tutte le gare dei tre atleti della categoria Allievi: Dora Ferretto, Susanna Rocchetti e Achille Sangiorgi.

Le due ragazze hanno corso molto bene la sprint 500 metri e per un soffio non si sono qualificate per la finale: hanno chiuso Rocchetti in 7° posizione e 8° per Ferretto. Ancora meglio nella lunga 3000 metri a punti dove hanno fatto un ottimo gioco di squadra riuscendo a conquistare punti necessari per la classifica: Dora Ferretto ha conquistato 2 punti chiudendo come 5° in classifica e Susanna Rocchetti ha preso 1 punto arrivando 7° in classifica.

L’atleta della pari categoria maschile Achille Sangiorgi per due decimi non si è aggiudicato la finale nella gara sprint e poi si è fatto valere nella gara lunga conquistato 3 sudatissimi punti in una gara molto combattuta dove ha rischiato di cadere ed è stato vittima di un fallo che ha rischiato di pregiudicare la gara sul rettilineo finale. Alla fine, ha chiuso con un ottimo 4° posto.

Molto bravo anche lo Junior Saverio Valli, anche lui da poco tempo sulle piste di gara, che ha disputato una velocissima gara sprint 500 metri e una combattuta 6000 metri ad eliminazione gareggiando insieme ai Senior.

Complimenti a tutti gli atleti Bi Roller che grazie ai risultati raggiunti hanno portato la squadra a raggiungere la 16° posizione su 27 squadre partecipanti al Trofeo e che nel prossimo week end saranno impegnati nell’ultima gara stagionale a Cardano al Campo