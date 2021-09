Strabiella: Grande partecipazione per la 32a edizione organizzata da CRI Biella FOTO

Grande partecipazione per la 32° edizione della “Strabiella”, la corsa organizzata da Croce Rossa Biella che si è tenuta sabato sera per le vie della città. Quest’anno gli iscritti sono stati più di 400, tra cui 35 bambini, per una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della solidarietà. Primo classificato Lorenzo Lometti con un tempo di 17.07 minuti. Tra le donne la prima ad arrivare al traguardo è stata Tiziana Borri; premio speciale al Volontario Cri Marco Boggian, che con alcuni amici ha fatto provare l’esperienza di questa serata anche ad un ragazzo disabile; il corridore meno giovane è stato Giovanni Ceccon e il premio “Botto Steglia” per il gruppo più numeroso è stato dato a “Camminando con laCri” che ha partecipato con 43 iscritti, tutte persone che nel periodo da maggio a ottobre si ritrovano ogni settimana per una camminata per i dintorni della città, attività organizzata dal Comitato di Biella per sensibilizzare sull’importanza del movimento e dello sport in tutte le fasce di età.

Solidale è stato anche il pacco gara consegnato a tutti i partecipanti, confezionato in sacchetti biodegradabili, mentre quelli avanzati sono stati donati ad una associazione di sostegno sociale presente sul territorio, nulla quindi è stato sprecato.