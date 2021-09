Giornata del Panorama, ottava edizione a Magnano e Valdilana

Torna anche quest’anno, ulteriormente ampliato nella proposta e nella copertura geografica, l’evento che dal 2014 il FAI – Fondo Ambiente Italiano dedica ai panorami italiani e alla promozione della loro conoscenza, organizzato in collaborazione con Fondazione Zegna.

Parte integrante dello straordinario patrimonio culturale del nostro Paese, i paesaggi sono preziosi elementi identitari oltre a essere in molti casi ambienti di vita quotidiana ed è importante raccontarne il valore storico, culturale, ambientale e sociale per rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini e per sensibilizzarli sulla tutela dei beni comuni.

Domenica 12 settembre 2021, in occasione dell’ottava edizione della “Giornata del Panorama”, il FAI inviterà il pubblico a “guardarsi intorno” con attenzione, a far spaziare lo sguardo e ad apprezzare con maggiore consapevolezza la bellezza dei paesaggi che si possono ammirare da tredici suoi Beni in dieci regioni – Castello di Avio a Sabbionara di Avio (TN), Castello e Parco di Masino a Caravino (TO), Villa Flecchia e Collezione Enrico a Magnano (BI), Torre del Soccorso a Tremezzina, località Ossuccio (CO), Abbazia di San Fruttuoso a Camogli (GE), Podere Case Lovara a Punta Mesco, Levanto (SP), Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD), Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati (MC), Bosco di San Francesco ad Assisi (PG), Parco Villa Gregoriana a Tivoli (RM), Baia di Ieranto a Massa Lubrense (NA), Saline Conti Vecchi ad Assemini (CA) e Batteria Militare Talmone a Punta Don Diego, Palau (SS) – a cui si aggiunge l’Oasi Zegna a Trivero Valdilana (BI), grande progetto di valorizzazione ambientale e sociale voluto da Ermenegildo Zegna e patrocinato dal FAI.

Durante la giornata sono in programma attività ricreative e di piacevole svago, ma anche e soprattutto attività culturali, con passeggiate e visite guidate che avranno come protagonista indiscusso il patrimonio di ambiente e paesaggio dentro e fuori questi siti, fatto di mare, monti, borghi, campi coltivati, boschi e aree naturalistiche ricche di flora e di fauna. Una vera e propria immersione in 14 affascinanti paesaggi dalle peculiarità uniche, che potranno essere guardati “da lontano” ma anche scoperti “da vicino” seguendo, se lo si vorrà, gli itinerari guidati o suggeriti e che toccheranno i principali luoghi di interesse di ciascun territorio. Per partecipare all’evento è obbligatoria la prenotazione da effettuare tramite il sito www.giornatadelpanorama.it, dove sarà possibile consultare il programma completo, con orari e costi delle attività. In caso di maltempo alcune iniziative potrebbero essere annullate o svolgersi in forma ridotta.

Tre i Beni che si potranno visitare in Piemonte: il Castello e Parco di Masino a Caravino (TO) propone visite tematiche con degustazione di vini del territorio, visite speciali in compagnia del capogiardiniere alla scoperta del parco e dei suoi alberi monumentali - dal giardino dei cipressi alle diverse fioriture, dal giardino all'italiana agli interventi in stile inglese, una speciale visita guidata che offrirà una lettura storica del giardino, a partire dai documenti della famiglia Valperga conservati nella preziosa biblioteca: attraverso una selezione di disegni progettuali per i giardini, volumi e antiche vedute del complesso sarà possibile apprezzare l’articolato progetto culturale dei Valperga e la continua cura dedicata alle aree verdi, dal giardino formale alle aree produttive e alle romantiche vedute con architetture. Inoltre, uno speciale laboratorio dedicato alla natura e al paesaggio introdurrà le famiglie alla conoscenza dell’anfiteatro morenico più grande d’Europa, mentre i più piccoli costruiranno un libretto con disegni, collage e ricordi della giornata.

In serata, evento conclusivo della giornata: per il ciclo curato da Pubblico-08 “I luoghi della maestria canaversana in compagnia di i Marco Peroni, Valerio Giacoletto Papas e Giorgio Seita, saranno proposte letture di Giacosa, Gozzano, e Gotta, un esercizio di ammirazione del paesaggio nelle parole dei famosi scrittori del Camavese. Per informazioni su orari e prezzi dei diversi eventi si prega di consultare il sito web. Con il patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Comune di Caravino

In cima all’anfiteatro morenico della Serra d’Ivrea si potrà inoltre visitare Villa Flecchia e la Collezione Enrico a Magnano (BI), per una giornata dedicata all'osservazione attenta e consapevole del paesaggio a partire dagli spunti suggeriti dalla raccolta di pitture en plein air di metà Ottocento qui conservate. Le vedute di Fontanesi, esponente di spicco di questa corrente artistica, e la posizione panoramica in cui sorge fanno della Villa il luogo ideale per una giornata dedicata al tema del paesaggio. Dopo la visita guidata all’importante collezione d’arte, i visitatori potranno partecipare a una lezione teorica e pratica di acquerello dal vero, e realizzare la propria veduta da portare con sé in ricordo della visita. Per partecipare al laboratorio, i visitatori dovranno procurarsi in autonomia i materiali (la prenotazione è obbligatoria). Inoltre, si potranno visitare liberamente il giardino e il campo da bocce. Ingresso e partecipazione al workshop sono a offerta libera.

Infine, l’Oasi Zegna a Trivero Valdilana (BI) – Bene di proprietà della famiglia Zegna, patrocinato dal FAI dal 2014 – sarà scenario di “Paesaggio in musica”, una rassegna di concerti all’aperto e di passeggiate romantiche all’interno di questa vasta area naturalistica nelle Prealpi biellesi. Gli spettacoli si susseguiranno dal mattino, a partire dalle ore 11 con Ki’nisi ensemble che interpreterà Histoire du soldat di Igor Stravinskij nel Bosco e Radura della Cascina Caruccia, dove il pubblico potrà assistere alla performance accomodato sul prato, senza alcuna barriera tra sé e i musicisti. Alle 16.30 nel giardino di inizi Novecento situato nel perimetro del Lanificio Zegna, si esibirà quindi l’Ottetto di archi della Filarmonica TRT in collaborazione con i giovani del progetto Esperienza Orchestra, che presenterà uno dei più apprezzati capolavori del romanticismo tedesco composto da Felix Mendelssohn Bartholdy. Contributo in favore del FAI: intero 10 €; ridotto 8 €; iscritti FAI e minori di 14 anni 5 €. Questi eventi sono entrambi a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria: biella@delegazionefai.fondoambiente.it .

Una passeggiata romantica all’insegna di Dante alle 10 e alle 14 condurrà in un percorso guidato dal Santuario del San Bernardo sulle tracce dell’eretico Fra Dolcino, citato nella Divina Commedia. Il ritrovo è previsto alla Bocchetta di Stavello, lungo la Strada Panoramica Zegna, e il percorso è di circa due ore in salita ma non difficile. Contributo in favore del FAI: intero 7 €; iscritti FAI 5 €. La prenotazione è obbligatoria: tel. 349 6252576; overalp@overalp.com .

Inoltre, per tutta la giornata sarà possibile visitare liberamente a Casa Zegna l’installazione di Laura Pugno Fading Loss – Cronache dal Bosco e alla mostra permanente From Sheep to Shop. L’ingresso è gratuito e la prenotazione consigliata: casazegna@zegna.com. Un ringraziamento speciale a Fondazione Zegna che è partner della ottava edizione della “Giornata del Panorama”.

Per partecipare alla GIORNATA DEL PANORAMA è obbligatoria la prenotazione. Per informazioni su programma e orari di apertura dei Beni, costi e prenotazioni: www.giornatadelpanorama.it N.B. Il programma degli appuntamenti può subire variazioni. In caso di maltempo alcune iniziative potrebbero essere annullate o svolgersi in forma ridotta.

