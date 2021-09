Incendio all'ecocentro, monitoraggi dell'Arpa: “Posizionato campionatore per l'aria a sud di Biella”

Si continua a operare all'ecocentro di Biella, dopo l'incendio divampato questa notte (leggi qui) all'interno del deposito dei rifiuti di legna e sfalci verdi. Presenti, oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco, anche il personale dell'Arpa Piemonte che, poco fa, in una nota sul proprio sito ha sintetizzato la situazione: “Stamattina sono intervenuti i tecnici Arpa per i monitoraggi ambientali. Si stanno raccogliendo i dati per quanto riguarda il monossido di carbonio, il cloro e i COV (composti organici volatili) e si stanno misurando le diossine in prossimità dell'incendio. È stato posizionato anche un campionatore per l'aria a sud di Biella, zona di ricaduta dei fumi”.