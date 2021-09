A fuoco ecocentro di Biella. Vigili del Fuoco impegnati nello spegnimento FOTO

Poco dopo le 2 di oggi, 8 settembre, chi transitava sul ponte della tangenziale ha avvistato fumo e fiamme provenire dal deposito di legname dell'ecocentro di Biella in via Candelo. Subito avvertiti i soccorsi, sul posto si sono diretti i Vigili del Fuoco di Biella e Cossato con diversi mezzi e uomini. In questo momento, alle 2.44, le squadre sono al lavoro per spegnere le fiamme mentre gli operatori dell'ecocentro stanno velocemente spostando il materiale per evitare che l'incendio si propaghi oltre.

Sul posto anche la Polizia e la Vigilanza privata. I funzionari dei Vigili del Fuoco, sulla scena, si occuperanno di individuare le cause del rogo.

Seguiranno aggiornamenti