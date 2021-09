Incendio all'ecocentro di Biella, sopralluoghi e prime misurazioni di Arpa: l'area resta chiusa

Stamattina sopralluogo all'ecocentro di Biella da parte del vicesindaco Giacomo Moscarola, a seguito dell'incendio divampato questa notte che ha visto l'intervento di forze dell'ordine e squadre dei Vigili del Fuoco (leggi qui).

Circa 800 mc di sostanze residue di materiale organico (residui di potature e materiali ingombranti in legno) sono andati a fuoco nelle scorse ore. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso per lo smassamento del quantitativo di materiale bruciato. Sul posto erano presenti, oltre ad Arpa, anche Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia. “Non si registrano fortunatamente feriti o danni ad attrezzature da lavoro o fabbricati– sottolineano i presidenti di Cosrab e Seab Biella Gabriele Bodo e Luca Rossetto - Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

L’incendio ha riguardato l’area circoscritta di legnami e sfalci verdi. La situazione è monitorata, sotto controllo e non si segnalano particolari pericoli. La situazione è controllata costantemente da Arpa”. L’ecocentro di Biella resta al momento chiuso in attesa di conoscere gli esiti della qualità dell'aria da parte di Arpa.

Poco fa Seab ha inviato ai giornali un comunicato stampa che recita: “ L’Arpa, intervenuta sul posto, ha effettuato misurazioni istantanee limitrofe all’incendio non riscontrando valori significativi. I volumi di rifiuti sia di verde di sfalcio che legnosi presenti erano inferiori a quelli massimi autorizzati. Attualmente l’ecocentro è chiuso al pubblico e verrà riaperto non appena l’intervento dei Vigili del Fuoco sarà completato e l’accessibilità ripristinata. Il Consiglio di Amministrazione esprime un sentito ringraziamento al personale di SEAB che, in piena notte, si è attivato con tempestività e abnegazione nella gestione dell’emergenza”.