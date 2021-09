Biellese in lutto per un angelo volato troppo presto in cielo (foto di repertorio)

Un grave lutto ha profondamente addolorato la comunità di Candelo e l'intero Biellese. In queste ore è prematuramente mancato all'affetto dei suoi cari un bambino di circa 10 anni gettando nello sconforto amici, parenti e conoscenti del piccolo angelo volato troppo presto in cielo. Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia.

Lo stesso Ponderano Calcio gli ha dedicato un post struggente sulla propria pagina Facebook: “Vittorio sempre nei nostri ricordi. Con immenso dolore e grandissima commozione tutto il Ponderano Calcio si stringe attorno alla famiglia Guarnieri per la perdita del piccolo Vittorio. Notizie che non si dovrebbero mai dare e non ci sono parole per poter spiegare il dolore ma solo un grande silenzio per ricordare il piccolo con un passato in campo coi nostri colori fino a che la malattia lo ha costretto ad una diversa impari lotta che ha sempre affrontato con coraggio. Riposa in pace Vittorio, sarai sempre nei nostri ricordi”.