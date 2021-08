Gentile direttore,

La mia non vuole essere una lamentela ma un semplice appunto per chi di dovere. Percorro tutti i giorni la strada delle gallerie, che da Cossato sale a Valle Mosso. Da poco più di un mese suddetta strada è al buio. Su sette gallerie cinque sono prive di illuminazione. Direi che sarebbe opportuno un intervento degli organi competenti per evitare magari incidenti. Ringraziando porgo distinti saluti. Angelica Milani.